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لأول مرة منذ شهرين.. تركيا تعاود قصف سفح جبل قنديل

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-19T15:59:23+0000
لأول مرة منذ شهرين.. تركيا تعاود قصف سفح جبل قنديل

شفق نيوز/ أبلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز بأن الطائرات التركية قصف قرية في سفح جبل قنديل بمحافظة السليمانية، للمرة الأول منذ شهرين.

وقال الشهود إن "المقاتلات التركية قصفت قرية رژيكره في سفح جبل قنديل، والتابعة لناحية سنكسر بقضاء رانية، بعد مرور نحو شهرين من توقف القصف التركي بتلك المنطقة".

وأشار الشهود إلى أن "القصف تسبب بإلحاق أضرار مادية بالمنطقة بعد اشتعال النيران في المناطق الجبلية".

ويتخذ مقاتلو حزب العمال الكوردستاني من منطقة جبل قنديل معقلاً لهم منذ عقود، ومن هناك يشنون هجمات داخل الأراضي التركية.

وتتعرض جبال قنديل ومناطق أخرى على طول الحدود لهجمات تركية متكررة، إلا أن وتيرتها تصاعدت بصورة واسعة منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي، ما ألحق خسائر بشرية ومادية في القرى الحدودية لإقليم كوردستان.


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