لأول مرة منذ سنوات.. إعلان امتلاء سد دربنديخان الاستراتيجي بالكامل

أعلن مدير إدارة سد دربنديخان، سامان إسماعيل، يوم الأربعاء، امتلاء السد الاستراتيجي الذي يعد أحد أكبر السدود في إقليم كوردستان والعراق، وذلك إثر موجة الأمطار الغزيرة التي شهدها الموسم الحالي.

وقال إسماعيل، في مؤتمر صحفي وتابعته وكالة شفق نيوز، إن الحوض التخزيني للسد وصل إلى طاقته الاستيعابية القصوى نتيجة الإيرادات المائية الكبيرة، مؤكداً أن وضع السد آمن ومستقر.

ونفى مدير السد ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول خروج المياه عن السيطرة أو تدفقها بشكل غير منتظم من بوابات السد، داعياً المواطنين ووسائل الإعلام إلى ضرورة الاعتماد على المعلومات الرسمية الصادرة عن إدارة السد حصراً لتجنب إثارة القلق.