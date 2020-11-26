لأول مرة منذ تأسيسها .. دهوك بصدد تصيب امرأة لإدارة بلدة بالمحافظة

شفق نيوز/ أعلن محافظ دهوك علي تتر يوم الخميس ان الحكومة المحلية ستدعم المرأة بمنحها مزيداً من المناصب الجديدة.

وقال تتر في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته وكالة شفق نيوز، ان التغييرات الادارية على مستوى النواحي والمديريات العامة ستشهد تنصيب امرأة كمديرة للناحية في اول خطوة من نوعها بتاريخ المحافظة اضافة الى تنصيب امرأة اخرى كمديرة عامة.

واضاف ان حكومة اقليم كوردستان ستدعم المرأة في المجالات كافة لكي تاخذ دورها الفعلي داخل المجتمع اضافة الى العمل الجدي لمناهضة العنف ضد المرأة والحد من هذه الظاهرة التي تتعرض لها .

وتطرق محافظ دهوك خلال المؤتمر الى دور المرأة الكوردية وتحررها منذ القدم وقيادتها لمفاصل مهمة في الحياة بتقلدها مناصب قيادية داخل المجتمع الكوردستاني.