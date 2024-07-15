لأول مرة.. مرشح عن ذوي الاحتياجات الخاصة في انتخابات برلمان كوردستان

شفق نيوز/ أعلن رئيس اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة في السليمانية، سامان حسين، يوم الاثنين، أنه سيخوض انتخابات برلمان إقليم كوردستان كمرشح لتمثيل هذه الشريحة الاجتماعية.

وقال حسين لوكالة شفق نيوز "سأشارك في انتخابات برلمان الإقليم كمرشح مستقل عن دائرة السليمانية، وسأكون أول ممثل عن ذوي الاحتياجات الخاصة في المجالس التشريعية بإقليم كوردستان والعراق عموماً".

وأضاف أن "ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من أوضاع سيئة للغاية بسبب غياب من يمثلهم في المؤسسات التشريعية العليا لهذا قررت الترشح هذه المرة لكون ممثلاً عنهم".

ويعرف عن سامان حسين خطاباته المتشدد ضد السلطات في إقليم كوردستان وكان يدعو إلى التظاهر ومقاطقة الانتخابات البرلمانية في الإقليم بسبب عدم زيادة رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم ربطها ببغداد.