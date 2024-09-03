لأول مرة.. متقاعدو السليمانية يتسلّمون رواتبهم وفق القانون الموحد

شفق نيوز/ لأول مرة في إقليم كردستان، يتسلم المتقاعدون رواتبهم وفقًا لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 في العراق، حيث سيستفيد جميع المتقاعدين في الإقليم من هذا القرار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المتقاعدين توجهوا اليوم الثلاثاء، بحماس إلى البنوك لاستلام رواتبهم التي طال انتظارها، على أمل أن تدخل عملية توحيد المعاشات مع بغداد حيز التنفيذ وتحدث تغييرات ملموسة في حياتهم.

وأضاف أن توحيد معاشات المتقاعدين سيكون له تأثير إيجابي على حياتهم، إذ سيؤدي إلى زيادة رواتبهم، مما يضاعف رواتب المتقاعدين الذين كانوا يتقاضون 200 ألف دينار و300 ألف دينار إلى الضعف.

وبين أنه خلال الأيام القليلة الماضية، بذلت معظم البنوك جهودًا مكثفة لإعداد قوائم المعاشات والتنسيق مع بغداد وفقًا للقانون الجديد، وبعض البنوك كانت مشغولة حتى الليلة الماضية بالتحضيرات اللازمة لتوزيع المعاشات اليوم.

وبين أن قرار توحيد معاشات المتقاعدين بالتنسيق مع العاصمة الاتحادية يستند إلى حكم صادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق في عام 2022، إلا أنه رغم صدور هذا الحكم، لم يتسلم أي متقاعد حتى اليوم معاشاً موحداً.

وأعلنت وزارة المالية في إقليم كوردستان، يوم أمس الاثنين، أن رواتب المتقاعدين لشهر تموز الماضي سيتم توزيعها وفق قانون التقاعد الموحد.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "بتوجيه من وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان سيتم توزيع رواتب شهر تموز للمتقاعدين في إقليم كوردستان وفق قانون التقاعد الموحد و بعد المعادلة مثل الرواتب لدى الحكومة الاتحادية".

والأحد الماضي، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين أن الحكومة الاتحادية تعمل على حل مشكلة رواتب موظفي كوردستان لشهري تموز وآب، مشيرًا إلى أنه تم التوصل إلى حل لرواتب تموز وسيتم إرسالها قريبًا، مع استمرار الجهود لمعالجة رواتب آب.

ولم تُصرف رواتب شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس لموظفي إقليم كوردستان، ما أثار مخاوف من تأثير ذلك على انطلاقة العام الدراسي الجديد.