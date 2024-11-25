لأول مرة.. كوردستان تستعد لإنشاء مركز خاص لعلاج المتعاطين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاثنين، انها ناقشت الاستعدادات لبناء مركز خاص بمعالجة المتعاطين من المواد المخدرة.

وقالت الوزارة في بيان ورد بوكالة شفق نيوز؛ ان "وزير الصحة سامان برزنجي اجتمع مع وفد من منظمة LDC الخيرية فرع الشرق الأوسط و منظمة بارزاني الخيرية".

واضاف البيان؛ ان "الاجتماع ناقش سبل وإجراءات وضع حجر الاساس لانشاء مركز صحي خاص بعلاج المتعاطين للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية اضافة الى توفير المستلزمات الضرورية لعلاج مرضى السرطان".