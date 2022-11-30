لأول مرة .. إقليم كوردستان يمتلك قانوناً للعمل خاص به

شفق نيوز/ أنهى برلمان كوردستان في جلسة عقدها اليوم الأربعاء القراءة الثانية لمشروع قانون العمل في الإقليم.

بدورها أعلنت وزير العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد، أنه بالمصادقة على مشروع هذا القانون فسيُراعى التوازن والحقوق بين العمال وأصحاب العمل في إقليم كوردستان.

وقالت محمد في مؤتمر صحفي عقدته أمام برلمان كوردستان، إن هذه المرة الأولى التي نصبح فيها أصحاب قانون للعمل خاص بالإقليم، مردفة بالقول إن العمل سيدخل في مرحلة جديدة بعد المصادقة على القانون.

وأضافت أن القانون يراعي التوازن الكامل بين العامل وصاحب العمل، وأيضا منح الكثير من الحقوق للعامل بكلا جنسيه.