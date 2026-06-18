لأول مرة في كوردستان.. أربيل تحتضن فعاليات اليوم الدولي للحوار بين الحضارات

شفق نيوز - أربيل

احتضن إقليم كوردستان، الخميس، فعاليات اليوم الدولي للحوار بين الحضارات، وذلك عبر ندوة ومراسم خاصة نظمتها القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في أربيل، بالتعاون مع مركز بحوث مبادرة الحضارة العالمية.

وأقيمت الفعالية تحت شعار "نحو عالم متعدد الأقطاب ومستقبل مشترك للبشرية".

ويأتي هذا الحدث في سياق تعزيز قيم التنوع الثقافي والحوار والتعايش السلمي، بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 عام 2024، قراراً اقترحته الصين باعتبار يوم 10 حزيران/يونيو من كل عام "يوماً دولياً للحوار بين الحضارات"، بحسب القنصلية الصينية.

وهدفت الفعالية، وهي المرة الأولى التي يُحيي فيها الإقليم هذا اليوم العالمي، إلى توطيد دعائم الحوار بين الحضارات في ظل الظروف الراهنة، وتعميق الروابط بين الشعوب وتعزيز التعاون المشترك بين إقليم كوردستان وجمهورية الصين الشعبية.