لأول مرة في كوردستان.. السليمانية تحتفي بالتوائم عبر مهرجان متنوع (صور)

شفق نيوز/ شهدت مدينة السليمانية، مساء الأربعاء، انطلاق فعاليات أول مهرجان من نوعه في إقليم كوردستان يُخصص للتوائم، وسط مشاركة جماهيرية واسعة وأجواء عائلية حافلة بالنشاطات الفنية والثقافية والترفيهية.

وقال سيروان عوال، المشرف على المهرجان، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الحدث يُعد الأول من نوعه في كوردستان، وقد خُصص للأطفال التوائم بهدف منحهم مساحة للفرح والتعبير والتفاعل المجتمعي عبر فعاليات فنية وتراثية مميزة".

وأوضح أن "المهرجان يتضمن عروض سيرك ومسرح وفعاليات موسيقية، إلى جانب معارض حرفية وأعمال يدوية فولكلورية، ومأكولات شعبية مستوحاة من التراث المحلي"، مشيرًا إلى أن "جميع الأنشطة مصممة لتعكس روح الانسجام بين التوائم، وتُرسّخ لديهم قيم التعاون والتقارب".

وانطلقت فعاليات المهرجان، الذي تستضيفه إحدى الساحات المفتوحة وسط المدينة، في الساعة الخامسة من عصر اليوم الأربعاء، وتستمر حتى الحادية عشرة ليلاً، وتستمر لمدة أربعة أيام، وسط تفاعل كبير من العوائل وأولياء الأمور.

وفي أجواء تخللتها عروض فنية ملونة وابتسامات الأطفال، لوحظ اهتمام خاص بتقديم فعاليات تثقيفية أيضًا، تشمل قصصًا تعليمية ومعلومات عن الصحة النفسية والاجتماعية للتوائم، بإشراف مختصين.

وبينما تتواصل فعاليات المهرجان خلال الأيام المقبلة، تأمل الجهات المنظمة أن يتحوّل الحدث إلى تقليد سنوي يشمل مناطق أخرى من كوردستان والعراق، وأن يُسهم في خلق بيئة إيجابية تُعزز من وعي المجتمع تجاه احتياجات التوائم وتقدير فرادتهم.