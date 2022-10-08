لأول مرة في جامعة السليمانية.. طريقة جديدة لقبول خريجي الاعدادية في الكليات

شفق نيوز/ أعلنت جامعة السليمانية في اقليم كوردستان، اليوم السبت، أن عملية القبول والتسجيل وتوثيق مستلزمات الطلاب من خريجي الدراسة الاعدادية ستتم لأول مرة بشكل الكتروني جديد، لافتة الى ان رابطا خاصا سيتم اطلاقه اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري.

وجاء في بيان لمكتب نائب رئيس الجامعة ورد لوكالة شفق نيوز، انه من اجل قبول الطلبة في جامعة السليمانية سيتم اطلاق استمارة الكترونية للتسجيل قريبا.

واشار البيان الى ان المنصة سيتم تنشيطها في العاشر من شهر تشرين الاول الجاري، لافتا انه لاول مرة ستجري عملية القبول والتسجيل وتوثيق المستلزمات بشكل الكتروني جديد.

واوضح البيان ان العملية تتلخص في توفير رابط للطلاب وهو ما يقدم لهم خدمة كبيرة لتقليل مرات زيارة الجامعة للتسجيل، لافتا الى انه سيتم تزويد كل طالب رمز خاص (كود) من دون زيارة مديرية التسجيل وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة.