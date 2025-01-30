لأول مرة في تاريخ إقليم كوردستان.. امرأة مرشحة لمنصب محافظ حلبجة

شفق نيوز/ يترقب الشارع السياسي في إقليم كوردستان حسم منصب محافظ حلبجة، الذي ظل شاغراً منذ إحالة المحافظ السابق آزاد توفيق على التقاعد.

ويتنافس على هذا المنصب مرشحان، أحدهما نوخشه ناصح، التي قد تصبح أول امرأة في تاريخ الإقليم تتولى منصب المحافظ، في حال صدور قرار رسمي بتعيينها.

وبعد إحالة آزاد توفيق محافظ حلبجة على التقاعد، بقي المنصب شاغراً بانتظار قرار رسمي بتعيين محافظ جديد.

وأبلغت مصادر مطلعة مراسل وكالة شفق نيوز، بأن قائممقام قضاء حلبجة، نوخشه ناصح، ونائب محافظ السليمانية شاهو عثمان، هما أبرز المرشحين لهذا المنصب.

وتشير المعلومات إلى أن فرص نوخشه ناصح أكبر لتولي المنصب، وإذا تم تعيينها رسمياً، فستكون أول امرأة في تاريخ إقليم كوردستان تتولى منصب المحافظ، مما يمثل خطوة جديدة على صعيد تمكين المرأة في المناصب القيادية العليا في الإقليم.

ومن المتوقع أن يتم شغل المنصب بشكل مؤقت عبر التفويض لحين صدور المرسوم الرسمي من رئاسة الإقليم، الذي سيحسم التعيين بشكل نهائي.

وشهد إقليم كوردستان تطوراً تدريجياً في مشاركة المرأة في المناصب القيادية، لكن لم يسبق أن تولت امرأة منصب محافظ في الإقليم.

ويأتي هذا الترشيح في ظل سعي الحكومة الكوردية إلى تعزيز دور المرأة في العمل السياسي والإداري، وسط تحديات تتعلق بالمساواة في الفرص داخل المشهد السياسي الكوردي.