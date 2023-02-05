لأول مرة في تاريخ العراق .. المباشرة بتدقيق أمني دولي بمطار أربيل

شفق نيوز/ باشرت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأحد، البدء بعملية التدقيق الأمني الـدولي USAP-CMA في مطار أربيل الدولي بحضور وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، ورئيس سلطة الطيران عماد عبد الرزاق الأسدي وبإشراف فريق التدقيق الدولي - ICAO.

وعلى هامش مراسم إعلان البدء بهذه العملية القى وزير داخلية الإقليم كلمة وصف بها هذا الحدث بأنه "مهم جدا"، وقال إنه "لأمر ضروري ولأول مرة في التاريخ يتم ادارج مطار عراقي ضمن جدول فريق التدقيق الدولي".

وأضاف أن "مطار اربيل الدولي سيكون النموذج الأول الذي يخضع لهذا التدقيق على مستوى العراق"، مردفا بالقول إنه "لحسن الحظ ولغاية الآن لم تحدث اية مشكلة أمنية في مطار اربيل تكون قواتنا الأمنية السبب في وقوعها".

وكانت سلطة الطيران المدني العراقي قد ناقشت أمس السبت الاستعدادات الللازمة لغرض البدء بعملية التدقيق الأمني الـدولي USAP-CMA ، بحضور فريق التدقيق الدولي - ICAO ومدير أمن الطيران المدني ومديري مـطار وأمن إربيل الدولي والفريق الفـني للسلطة .

وقـال رئيس السلطة عماد عبد الرزاق الأسدي في بيان أمس: إن العمل متواصل وعلى مدى ستة أشهر من الجد والمثابرة لغرض إجتياز التدقيق الأمني الدولي لجمهورية العراق ( سلطـة الطيـران المـدني العراقـي ) والذي سيكون في مـطار إربيل الدولي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 5 شباط ولمدة عشرة أيام.

وأوضح أن العراق من ضمن 193 دولة ستكون ملتزمة بتطبيق جميـع المعايير الأمنية الدولية والتي من خلالها ستنضم أمـن وتسهيلات الطيـران المدني في البلاد وفق رؤية منظمة الطيران المدني الدولي ICAO.