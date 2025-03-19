لأول مرة في الإقليم.. امرأة تتسنم منصب المحافظ

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن تسنم امرأة لمنصب المحافظ، في خطوة تعد الأولى من نوعها.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعد صدور أمر من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، تم تكليف "نوخشه ناصح" بمهام محافظ حلبجة بالوكالة، وجرى تسليمها مهام عملها رسمياً من قبل وزير الداخلية، ريبر أحمد.

وخلال اجتماع حضره المدير العام للديوان، قدّم وزير الداخلية تهانيه لنوخشه ناصح، متمنياً لها التوفيق في خدمة مدينة حلبجة وأهلها، وداعياً إياها لأن تكون ممثلة لجميع أبناء المحافظة، وأن تعمل على تنفيذ سياسات حكومة كوردستان بما يخدم المواطنين.

كما أعربت وزارة الداخلية عن تقديرها لدور المحافظ السابق لحلبجة، آزاد توفيق، وأشادت بجهوده وخدماته في تمثيل حكومة كوردستان والإسهام في تنمية المحافظة، متمنية له دوام الصحة والعافية في حياته بعد انتهاء مهامه الرسمية.