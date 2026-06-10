لأول مرة في العراق وكوردستان.. طلبة بالسليمانية يطوّرون مستحضرات تجميل

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت المشرفة على النشاط العلمي في جامعة قيوان الدولية، سانا محمد، يوم الأربعاء، تنظيم فعالية صحية خاصة شهدت عرض منتجات تجميلية جرى تطويرها وتصنيعها من قبل طلبة قسم الصيدلة في الجامعة، مؤكدة أن هذه التجربة تعد الأولى من نوعها على مستوى العراق وإقليم كوردستان.

وقالت محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "الفعالية تضمنت عرض مجموعة من مستحضرات التجميل التي قام طلبة قسم الصيدلة بتطويرها وإنتاجها وفق أسس علمية وصحية، وبجودة عالية تراعي معايير السلامة الصحية وتحد من الآثار الجانبية المحتملة على المستخدمين".

وأضافت أن "هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الجانب التطبيقي لدى الطلبة وربط الجانب الأكاديمي بالاحتياجات الفعلية للسوق، فضلاً عن تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال الصناعات الدوائية والتجميلية".

وأشارت إلى أن "إنتاج هذه المستحضرات محلياً يسهم في دعم وتطوير قطاع الصناعات التجميلية الطبية، ويعزز من قدرات الإنتاج الوطني بالاعتماد على الطاقات والكفاءات المحلية"، مبينة أن المشروع يعكس مستوى التقدم العلمي الذي وصل إليه طلبة الجامعة وقدرتهم على تقديم منتجات ذات مواصفات عالية".