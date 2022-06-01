سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لأول مرة في العراق.. ألعاب ساحة وميدان للأطفال النازحين برعاية مؤسسة البارزاني (صور) 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-01T15:26:50+0000
لأول مرة في العراق.. ألعاب ساحة وميدان للأطفال النازحين برعاية مؤسسة البارزاني (صور) 

شفق نيوز/ احتضنت مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، مهرجاناً للساحة والميدان خصص للأطفال النازحين واللاجئين وذلك لأول مرة على مستوى العراق، برعاية من مؤسسة البارزاني الخيرية، فيما دعا رئيس المؤسسة الحكومة العراقية والمنظمات المعنية ومنها الأمم المتحدة إلى دعم هذه المخيمات المنتشرة في الإقليم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، الذي حضر هذه الفعاليات، إنه ولأول مرة وعلى مستوى العراق، وبرعاية مؤسسة البارزاني الخيرية، أقيم في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وعلى ساحة ملعب فرانسو حريري الدولي مهرجاناً للساحة والميدان للأطفال النازحين واللاجئين بمشاركة ودعم من شركات عاملة في إقليم كوردستان.

من جهته قال رئيس مؤسسة البارزاني الخيرية موسى أحمد لوكالة شفق نيوز، إن "لدينا 35 مخيم نزوح في إقليم كوردستان وتضم 100 الف طفل يحتاجون للمساعدات الداخلية والخارجية".

ودعا أحمد الحكومة العراقية والمنظمات ومنها الأمم المتحدة الى "مساعدة الأطفال النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان لانهم مروا العام الماضي بظروف قاسية ولم تساعدهم المنظمات والمؤسسات المهتمة بحقوق الانسان وشؤون النازحين واللاجئين".

وبيّن أحمد أن "حكومة إقليم كوردستان لا تستطيع لوحدها توفير الدعم المتواصل لهذه المخيمات لان عليها ضغوطاً كبيرة وهي أيضاً تحتاج الى الدعم من أجل توفير المساعدات للعوائل النازحة واللاجئة".

related

موجة نزوح جديدة من كورد سوريا باتجاه اقليم كوردستان

Date: 2022-01-09 10:33:29
موجة نزوح جديدة من كورد سوريا باتجاه اقليم كوردستان

عائلة طبيبة أسنان توفيت في أحد مسابح أربيل ترفع دعوى قضائية لمعرفة المقصرين

Date: 2021-09-13 11:03:55
عائلة طبيبة أسنان توفيت في أحد مسابح أربيل ترفع دعوى قضائية لمعرفة المقصرين

ألمانيا تتطرق لـ"تطبيع" كوردستان الأوضاع في مناطق "140" وتجدد دعمها للبيشمركة

Date: 2021-05-26 13:37:18
ألمانيا تتطرق لـ"تطبيع" كوردستان الأوضاع في مناطق "140" وتجدد دعمها للبيشمركة

عبدالمهدي يزور أربيل ويعقد لقاءات على "مستوى عال"

Date: 2019-06-10 19:15:35
عبدالمهدي يزور أربيل ويعقد لقاءات على "مستوى عال"

رئيس حكومة كوردستان يدعو لتعزيز التعاون مع الصليب الأحمر لمساعدة النازحين

Date: 2022-05-23 09:49:18
رئيس حكومة كوردستان يدعو لتعزيز التعاون مع الصليب الأحمر لمساعدة النازحين

لا حظر للتجوال في إقليم كوردستان خلال العيد

Date: 2021-05-07 10:45:48
لا حظر للتجوال في إقليم كوردستان خلال العيد

كوردستان تخلي سبيل 104 اشخاص عائدين من الصين وتضع 8 تحت المراقبة

Date: 2020-02-17 19:32:16
كوردستان تخلي سبيل 104 اشخاص عائدين من الصين وتضع 8 تحت المراقبة

اتحاد متقاعدي كوردستان يحمل الحكومة مسؤولية وفاة متقاعد اثناء انتظاره لاستلام الراتب

Date: 2021-07-13 17:14:40
اتحاد متقاعدي كوردستان يحمل الحكومة مسؤولية وفاة متقاعد اثناء انتظاره لاستلام الراتب