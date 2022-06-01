لأول مرة في العراق.. ألعاب ساحة وميدان للأطفال النازحين برعاية مؤسسة البارزاني (صور) 

شفق نيوز/ احتضنت مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، مهرجاناً للساحة والميدان خصص للأطفال النازحين واللاجئين وذلك لأول مرة على مستوى العراق، برعاية من مؤسسة البارزاني الخيرية، فيما دعا رئيس المؤسسة الحكومة العراقية والمنظمات المعنية ومنها الأمم المتحدة إلى دعم هذه المخيمات المنتشرة في الإقليم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، الذي حضر هذه الفعاليات، إنه ولأول مرة وعلى مستوى العراق، وبرعاية مؤسسة البارزاني الخيرية، أقيم في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وعلى ساحة ملعب فرانسو حريري الدولي مهرجاناً للساحة والميدان للأطفال النازحين واللاجئين بمشاركة ودعم من شركات عاملة في إقليم كوردستان.

من جهته قال رئيس مؤسسة البارزاني الخيرية موسى أحمد لوكالة شفق نيوز، إن "لدينا 35 مخيم نزوح في إقليم كوردستان وتضم 100 الف طفل يحتاجون للمساعدات الداخلية والخارجية".

ودعا أحمد الحكومة العراقية والمنظمات ومنها الأمم المتحدة الى "مساعدة الأطفال النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان لانهم مروا العام الماضي بظروف قاسية ولم تساعدهم المنظمات والمؤسسات المهتمة بحقوق الانسان وشؤون النازحين واللاجئين".

وبيّن أحمد أن "حكومة إقليم كوردستان لا تستطيع لوحدها توفير الدعم المتواصل لهذه المخيمات لان عليها ضغوطاً كبيرة وهي أيضاً تحتاج الى الدعم من أجل توفير المساعدات للعوائل النازحة واللاجئة".