لأول مرة في العراق.. الكلية الطبية الملكية البريطانية توقع اتفاقية مشتركة مع إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقية مشتركة مع الكلية الملكية لعلم الأمراض كلية أطباء الأمراض في لندن بالمملكة المتحدة، وذلك بعد عامين من الجهود المختبرية ولأول مرة في العراق وإقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "عقب الزيارة السابقة لرئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني إلى المملكة المتحدة، وفي أول مبادرة وإنجاز دولي وتاريخي، قام وفد رفيع المستوى من وزارة الصحة برئاسة وزير الصحة سامان برزنجي، وممثل حكومة إقليم كوردستان في المملكة المتحدة كاروان جمال طاهر بزيارة الكلية الملكية لعلم الأمراض كلية أطباء الأمراض في لندن بالمملكة المتحدة"، مشيرا إلى انه "بعد عامين من الجهود المختبرية ولأول مرة في العراق وإقليم كوردستان تم توقيع اتفاقية مشتركة مع وزارة الصحة في حكومة الإقليم بحضور رئيس الكلية الملكية لأطباء الأمراض".

واوضح البيان ان "التوقيع تم بين وزارة الصحة مجلس كوردستان والكلية الملكية لعلم الأمراض لتصبح شريكاً موثوقاً للكلية الملكية لعلم الأمراض لتطوير البنية التحتية والموارد البشرية وأخصائيي المختبرات والأكاديميين والتدريب والقبول في التعليم العالي في تخصصات المختبرات وعلم الأمراض والدورات التدريبية والعديد من المشاريع المشتركة".

واضاف البيان ان "الاتفاقية تشمل إنجازات تحسين مستوى الخبراء الطبيين والمخبريين في مجال علم الأمراض وأمراض الدم والأحياء وعلم الخلايا وغيرها في إقليم كوردستان إلى مستوى العلاقات الدولية".