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لأول مرة في العراق.. السليمانية تحاكم المتهمين الكترونياً

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-27T11:04:09+0000
لأول مرة في العراق.. السليمانية تحاكم المتهمين الكترونياً

شفق نيوز/ أعلنت محكمة السليمانية، اليوم الاثنين، عزمها إجراء محاكمة المتهمين "الكترونياً"، في  خطوة هي الاولى على مستوى العراق.

وقالت المحكمة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن رئيس المحكمة ناقش الموضوع في لقاء مع إدارة شرطة السليمانية، مؤكدة على ضرورة تخصيص مكان خاص لإجراء المحاكمات الالكترونية في أقسام الشرطة بأسرع وقت ممكن، من خلال وضع شاشة ليتم محاكمة المتهم الكترونيا عن طريق تلك الشاشة.

واضاف البيان انه في حال تفعيل هذا النظام فستكون محكمة استئناف السليمانية أول محكمة في إقليم كوردستان والعراق تطبق هذا النظام، مؤكدا أن تطبيق هذا النظام سيوفر مزيدًا من راحة البال للمتهمين ومزيدًا من الراحة للشرطة ويقلل من تكلفة نقل المتهمين.

 

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