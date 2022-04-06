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لأول مرة .. فتاة سجينة في أربيل تحصل على شهادة دبلوم باللغة الانكليزية (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-06T09:25:49+0000
لأول مرة .. فتاة سجينة في أربيل تحصل على شهادة دبلوم باللغة الانكليزية (صور)

شفق نيوز/ دائما ما كنّا نقرأ عبارة "السجن إصلاح وتهذيب" التي تهدف لإعادة تأهيل المدانين والمذنبين إلا أننا نادراً ما نلتمس حقيقة هذا الشُعار عمليا ومن بين هذه الحالات النادرة تمكنت نزيلة في إصلاحية النساء في أربيل عاصمة إقليم كوردستان من تطبيق هذا الشعار فعليا بالمضي في إكمال دراستها.

فقد تحصلت هذه النزيلة على شهادة الدبلوم في اللغة الانكليزية، وجرت مراسيم تخرج هذه الفتاة بحضور وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في الإقليم كويستان محمد بعد إجراء اختبار لها بحضور ممثلين عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومعهد "كشه" التنمية الأهلي الذي منحها الشهادة.

وقالت أفين فتاح مديرة معهد "كشه" الأهلي في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، اليوم نحن سعداء بأن نمنح شهادة في اللغة الانكليزية بعد إكمال هذه الفتاة الدراسة، حيث كنا نرسل لها اسبوعيا الكادر التدريسي الى السجن لتلقي المحاضرات واجراء الاختبارات لها.

وأضافت أننا "سعداء انه لاول مرة تحصل فتاة على شهادة، وهي في السجن، وتحصل على شهادة خلال فترة قضاء محكوميتها"، مبينة أن "المعهد يعطي هذه الفرص للراغبين باكمال الدراسة".

واكملت هذه الفتاة التي تبلغ من العمر 25 عاما دراستها الاعدادية ايضا في السجن حسب نظام التعليم عن بعد ومن المقرر ان يتم الافراج عنها قريبا بعد اكمال محكوميتها التي بلغت اكثر من سبعة أعوام.

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