لأول مرة على مستوى العراق .. قضاء يروّج معاملات المرور ألكترونياً

شفق نيوز/ دشنّ رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك علي تتر، اليوم الثلاثاء، مشروع ترويج المعاملات المرورية ألكترونياً في مديرية مرور قضاء عقرة، واصفا بأن هذا المشروع هو الأول من نوعه على مستوى الأقضية في إقليم كوردستان والعراق قاطبة.

وقال تتر في مؤتمر صحفي عقده على هامش تدشين المشروع في مديرية مرور عقرة، إن "ما يدعو للسرور قمنا اليوم بإفتتاح مشروعين مهمين في القضاء أحدهما شارع 44 كيلومتراً بتكلفة مالية تُقدر بـ20 مليار دينار"، مبينا أن هذا المشروع "تم انجازه بالموعد المحدد بجودة عالية من قبل الشركة المنفذة".

ونوه إلى أن "هذا الشارع يمتد من منطقة (كلك) الى قرب منطقة روفيا، وسيستفيد من هذا الطريق العديد من سكان تلك القرى المحيطة به الذين يُقدر تعدادهم بعشرات الآلاف".

وأشار تتر إلى أن المشروع الثاني سيقدم خدمات جيدة لسكان المنطقة ويعتبر الأول من نوعه على مستوى إقليم كوردستان والعراق قاطبة بأن يروج قضاء معاملات المرور ومنح رخص القيادة ألكترونياً"، مردفا بالقول "قد تم منح أول رخصتين للقيادة إلى نجلي شهيدين في عقرة".