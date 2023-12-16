لأول مرة.. صدور ترجمة عربية لقصائد الشاعر الكوردي محمد أمين بنجويني

شفق نيوز/ عن دار الثقافة والنشر الكوردية احدى تشكيلات وزارة الثقافة والسياحة والاثار، صدر ديوان شعري بعنوان "قطاف من الروح والسحاب والثلج" للشاعر الكوردي محمد أمين بنجويني من ترجمة ماجد سوره ميري، وهو عبارة عن مجموعة قصائد مختارة من المجموعة الكاملة للشاعر.

وقال الكاتب الصحفي والمترجم ماجد سوره ميري في حديث لوكالة شفق نيوز، انه غامر بالاقتراب من مساحة شاعر طالما تجنب المترجمون تعريب اعماله كونها ذات عوالم وفضاءات خاصة تخص قضايا وأحداث من الصعب كتابتها شعرا فضلا عن ترجمتها الى لغة غير لغتها الاصلية، مؤكدا أن تجربة الشاعر محمد امين بنجويني تستحق الاقتراب من مساحاتها وفضاءاتها ومحاولة نقل القارئ والمتلقي العربي إليها.

وأضاف سوره ميري انه حاول قدر الامكان ان ينقل جل ما يريد ان يقوله بنجويني من خلال قصائد مختارة بعناية فائقة من مجموعته الكاملة المسماة "الروح والسحاب والثلج"، معربا عن الأمل ان يحظى الديوان باهتمام النقاد والباحثين ليتناولوا تجربة اخرى من تجارب الشعراء الكورد الذين عاصروا أحداثا مهمة من تاريخ العراق منذ منتصف القرن الماضي لغاية عصر ما بعد سقوط النظام السابق.

واوضح ان الكتاب يضم 55 قصيدة في 184 صفحة من القطع المتوسط، كتبت في مراحل تاريخية متعددة من حياة الشاعر محمد امين بينجويني المولود في بنجوين بمحافظة السليمانية 1944، وتتناول مختلف الموضوعات الاجتماعية والسياسية والإنسانية.