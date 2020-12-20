لأول مرة .. شجرة عيد الميلاد بشكل رسمي في كوباني

شفق نيوز/ قامت بلدية كوباني وللمرة الأولى في المدينة بوضع شجرة عيد الميلاد في إحدى الساحات الرئيسية وسط المدينة تزامناً مع اقتراب حلول اعياد رأس السنة الميلادية.

وقالت المهندسة صفا حاجم من بلدية كوباني لمراسل شفق نيوز أنّ فكرة وضع شجرة الميلاد كانت من قبل أربع مهندسات في بلدية كوباني وبموافقة الرئيس المشترك للبلدية روشن عبدي.

واضافت ان الهدف من وضع هذه الشجرة إدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال والأهالي عامة خاصة بعد انتشار كورونا وفي ظل أجواء الحرب، موضحة أنّ هذه الشجرة بطول عشرة أمتار وسيتم تزيينها وإنارتها لتكون مبعث السعادة والفرح للأهالي .

وتقتصر احتفالات أهالي مدينة كل عام بعيد رأس السنة الميلادية داخل المنازل وأحياناً في صالات صغيرة إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك تفاؤلاً بقدوم عام جديد يحمل معه الأمن والسلام .