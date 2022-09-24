لأول مرة.. شاب كوردي يترأس اجتماعا دوليا للأمم المتحدة

شفق نيوز/ يترأس الشاب الكوردي رمضان اسماعيل اليوم السبت اجتماعا دوليا للأمم المتحدة حول إدارة الإنترنت في العالم.

وقال إسماعيل لوكالة شفق نيوز؛ ان هذا المؤتمر يُقام لأول مرة في الشرق الأوسط حيث تحتضنه الاردن وهذه اول مرة يترأس شاب كوردي عراقي هذا المؤتمر الذي يُقام بشكل دوري سنويا حول إدارة الإنترنت في العالم".

واضاف انه " سيقدم في المؤتمر قصة مصورة حول فتاة كوردية تعرض أهلها لحملات الأنفال التي نفذها النظام العراقي السابق ضد الشعب الكوردي ".

وسيتم اليوم عقد آخر جلسة للمؤتمر الذي بدء يوم الثلاثاء الماضي بمشاركة دول اجنبية وعربية مختلفة برعاية الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمان.

وحددت الأمم المتحدة سنة 2019 رمضان اسماعيل كسفير عالمي للشباب في العراق ليكون اول عراقي يتقلد هذا اللقب.

ولد الشاب الكوردي رمضان اسماعيل شيرواني في مدينة اربيل سنة 1997 ويُعد من الشخصيات الناشطة في مجال حقوق الشباب بالأمم المتحدة.