لأول مرة.. گرميان تحتضن الدبلوم العالي في علوم الحاسبات

شفق نيوز/ أعلنت كلية العلوم في جامعة گرميان ضمن اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن فسح المجال أمام طلبة گرميان للتقديم على دراسة الدبلوم العالي في علوم الحاسبات، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسها.

وقال عميد كلية العلوم في جامعة گرميان الدكتور عمر يونس، لوكالة شفق نيوز، إنه وبعد موافقة رئاسة الجامعة تمت الموافقة على تخصيص 15 مقعدا دراسيا للدبلوم العالي في الحاسبات في كلية العلوم .

وأضاف يونس، أن مدة الدراسة ستكون عاما واحدا "سنة أكاديمية"، في تخصص علوم الحاسبات، موضحا ان التقديم سيكون إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجامعة.

وأشار إلى أن دراسة الدبلوم العالي في اختصاص "علوم الحاسبات" هو الأول من نوعه في گرميان منذ تأسيس الجامعة ويمكن من خلال المتقدمين رفد مجالات الاختصاص بكوادر علمية متخصصة .