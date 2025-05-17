لأول مرة.. أرشيف الإيزيديين قبل 100 عام بمعرض في أربيل (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، معرض فوتوغرافي لأرشيف الإيزيديين يعود إلى أوائل القرن العشرين، حيث قدم صوراً نادرة للبلدات الإيزيدية في العراق.

وضم المعرض، صوراً فوتوغرافية تُعرض لأول مرة، مأخوذة من أرشيف جامعة بنسلفانيا الأمريكية وتظهر واحدة من أقدم التوثيقات الفوتوغرافية لحياة الإيزيديين.

وحضرت وكالة شفق نيوز هذا المعرض الفوتوغرافي والتقطت عدستها صوراً لهذا الأرشيف الإيزيدي.

وهذا المشروع، هو جهد دولي يقوده باحثون وصحفيون وفنانون، يعملون على حفظ ومشاركة الأرشيف الفوتوغرافي التاريخي للمجتمعات الإيزيدية.

وبهذا السياق، يقول المصور الصحفي، سفين حميد، إن "المعرض هو فوتوغرافي أرشيفي يضم 45 صورة وجدت في جامعة بنسلفانيا من ضمن أرشيف هائل يتحدث عن الإيزيديين قبل مئة عام، وعملت المجموعة التي عثرت على هذا الأرشيف على تصنيفه وحفظه والاعتناء به وتحويله إلى أرشيف ديجيتال".

ويشير حميد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الصور ملتقطة في سنجار ولالش وكذلك في المناطق الإيزيدية الأخرى في العراق، وسيتم العمل على نشرها أيضاً في المستقبل".

وأوضح، أن "هذا المعرض هو بالتعاون مع معهد (كوته) الألماني، والهدف منه تعريف المجتمع بأصول وتاريخ الديانة الإيزيدية ووجودهم في هذه المناطق، حيث تظهر الصور كيف كان الإيزيديون يعيشون في تلك الحقبة والملابس التي كانوا يرتدونها وكذلك توثيق لتاريخ الأماكن، وهذا يعود بالفائدة للباحثين في التاريخ بالاطلاع على تاريخ هذه المناطق أيضاً".