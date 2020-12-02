لأول مرة .. دهوك تصادق على ترشيح امرأة لنيل منصب حكومي

شفق نيوز/ صادق مجلس محافظة دهوك يوم الاربعاء على اسماء ثلاثة مرشحين بينهم امرأة لشغل مناصب مديري نواحي في المحافظة .

واعلن فهيم عبدالله رئيس المجلس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للمجلس اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان المرأة مرشحة لنيل منصب مدير ناحية بامرني بقضاء العمادية .

وصادق المجلس على اسماء عنتر فرهاد مديرا لناحية "جمانكي"، واديب جعفر مصطفى مديرا لناحية "دركار" فيما كان نصيب المرأة لميران عبدالرحمن لتولي إدارة ناحية "بامرني" وتعتبر اول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ المحافظة.

وكان محافظ دهوك علي تتر قد اعلن يوم الخميس الماضي ان الحكومة المحلية ستدعم المرأة بمنحها مزيداً من المناصب الجديدة.