سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

لأول مرة .. دهوك تصادق على ترشيح امرأة لنيل منصب حكومي

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-02T11:17:35+0000
لأول مرة .. دهوك تصادق على ترشيح امرأة لنيل منصب حكومي

شفق نيوز/ صادق مجلس محافظة دهوك يوم الاربعاء على اسماء ثلاثة مرشحين بينهم امرأة لشغل مناصب مديري نواحي في المحافظة .

واعلن فهيم عبدالله رئيس المجلس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للمجلس اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان المرأة مرشحة لنيل منصب مدير ناحية بامرني بقضاء العمادية .

وصادق المجلس على اسماء عنتر فرهاد مديرا لناحية "جمانكي"، واديب جعفر مصطفى مديرا لناحية "دركار" فيما كان نصيب المرأة لميران عبدالرحمن لتولي إدارة ناحية "بامرني" وتعتبر اول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ المحافظة.

وكان محافظ دهوك علي تتر قد اعلن يوم الخميس الماضي ان الحكومة المحلية ستدعم المرأة بمنحها مزيداً من المناصب الجديدة.

related

المدفعية التركية تقصف جبلاً مطلاً على مخيم للنازحين في دهوك

Date: 2020-11-14 11:29:31
المدفعية التركية تقصف جبلاً مطلاً على مخيم للنازحين في دهوك

لأول مرة منذ تأسيسها .. دهوك بصدد تصيب امرأة لإدارة بلدة بالمحافظة

Date: 2020-11-26 08:30:47
لأول مرة منذ تأسيسها .. دهوك بصدد تصيب امرأة لإدارة بلدة بالمحافظة

إقليم كوردستان ينهي حقبة "طريق الموت" ويفتتح اخر دولي بدلا منه يربط بتركيا

Date: 2020-10-20 09:21:33
إقليم كوردستان ينهي حقبة "طريق الموت" ويفتتح اخر دولي بدلا منه يربط بتركيا

القصف التركي يبيد مساحات واسعة من الغابات في المناطق الجبلية بدهوك

Date: 2020-07-15 16:47:55
القصف التركي يبيد مساحات واسعة من الغابات في المناطق الجبلية بدهوك

الأحوال المدنية بكوردستان توقف العمل وتدمج عدة دوائر في أربيل ودهوك

Date: 2019-10-17 14:37:17
الأحوال المدنية بكوردستان توقف العمل وتدمج عدة دوائر في أربيل ودهوك

وزارة داخلية اقليم كوردستان تفتتح مكتبا جديدا لإصدار الجوازات

Date: 2019-12-10 11:20:49
وزارة داخلية اقليم كوردستان تفتتح مكتبا جديدا لإصدار الجوازات

الطائرات التركية تقصف بـ"كثافة" منطقة مسيحية وجبلا شمال دهوك

Date: 2020-10-14 04:42:56
الطائرات التركية تقصف بـ"كثافة" منطقة مسيحية وجبلا شمال دهوك

وزارة تربية اقليم كوردستان تكشف فسادا بأكثر من مليار دينار في دهوك

Date: 2020-05-06 17:43:06
وزارة تربية اقليم كوردستان تكشف فسادا بأكثر من مليار دينار في دهوك