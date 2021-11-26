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لأول مرة .. حكومة إقليم كوردستان تفتتح قريبا مركزاً خاصاً لعلاج مدمني المخدرات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-26T09:44:55+0000
لأول مرة .. حكومة إقليم كوردستان تفتتح قريبا مركزاً خاصاً لعلاج مدمني المخدرات

شفق نيوز/ تقوم حكومة إقليم كوردستان، ومن خلال القطاع الخاص بتنفيذ مشروع لبناء مركز خاص لعلاج مدمني المخدرات وإعادة تأهيلهم.

وهذا المركز يُعد الأول من نوعه، و الذي سيتم بناؤه في العاصمة أربيل.

وتتعامل السلطات في الإقليم والعراق مع المدمنين على أنهم مجرمون، ويتم القاء القبض عليهم وفق القانون غير أنه ببناء هذا المركز سيخضع فيه اولئك المدمنون إلى العلاج حالهم كحال باقي المرضى مع تقديم الرعاية الصحية التامة لهم، وإعادة تأهيلهم مرة أخرى ليمارسوا حياتهم الطبيعية.

والمشروع عبارة عن فكرة استثمارية محلية، وبعد استحصال موافقة الأمن (الآسايش) تم تقديمه إلى مجلس الوزراء والذي بدوره وافق ايضا على المشروع، وقد خصصت وزارة البلديات ما مساحته 20 الف متر مربع من الأراضي لتشييد المركز عليه.

وبهذا الخصوص يقول إبراهيم إدريس بابير، رئيس مجلس إدارة شركة "دافينشي"، الذي اقترح المشروع، لموقع مركز الإعلام والمعلومات التابع لحكومة الإقليم، إن جميع الإجراءات قد إكتملت الآن، ومن المقرر أن نبدأ في تشييد مبنى المركز قريباً.

ويضيف "يتعين تخصيص مكان لعلاج المدمنين"، مردفا بالقول إنه "في غضون ثلاثة أشهر يمكن للمصاب تنظيف جسمه كاملا من المخدرات عن طريق الإستفادة من العلاج".

ومن المقرر أن يشمل المشروع مركزاً للعلاج الطبي، ومكاناً للإقامة، وممارسة الرياضة، والتدريب، وإعادة التأهيل.

وتشرف على المركز مديرية الأمن العامة (الآسايش)، وبمشاركة كل من: وزارة الصحة، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية والتعليم في حكومة الإقليم.

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