لأول مرة.. تأشيرات الحج لسكان كوردستان تصدر من أربيل

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بدء عملية استلام تأشيرات الحج لحجاج الإقليم في مدينة أربيل، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه العملية تُنفَّذ من خلال لجنة خاصة مشتركة بين المديرية العامة للحج والعمرة في كوردستان والهيئة العليا للحج العراقية، ومن المقرر أن تكتمل إجراءات استلام التأشيرات خلال الأيام المقبلة".

يُذكر أنه في السنوات الماضية ، كان يتوجب إرسال جوازات سفر الحجاج من إقليم كوردستان إلى بغداد أو العاصمة الأردنية عمّان لاستصدار تأشيرات الحج، مما كان يتسبب أحيانًا تأخير الإجراءات وخلق بعض المشاكل.