لأول مرة.. تعاون أكاديمي بين كوردستان وإيطاليا يوفر "فرصة استثنائية" للطلاب والأساتذة

شفق نيوز/ أعلنت جامعة صلاح الدين في إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن توقيع اتفاق أكاديمي بالتعاون مع جامعة "تیشك" الدولية ومؤسسة "KIFA" يهدف إلى تعزيز العلاقات العلمية وتوسيع فرص الدراسة في الجامعات الإيطالية المرموقة، وذلك في مختلف التخصصات والمستويات الأكاديمية.

ويعد هذا الاتفاق الأول من نوعه في إقليم كوردستان، حيث يضم خمس جامعات إيطالية، ويشمل المشروع تنظيم ورش عمل علمية وثقافية كبرى بين كوردستان وإيطاليا، مما يسهم في نقل الخبرات العلمية والاستفادة من الإمكانات الأكاديمية الإيطالية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وتمثل هذه الخطوة فرصة استثنائية للطلاب والأساتذة في كوردستان للحصول على منح دراسية وعروض أكاديمية في أرقى الجامعات الإيطالية، مع التطلع إلى مراحل متقدمة من التعاون الأكاديمي مستقبلاً.