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لأول مرة.. تضمين مستحقات الشركات النفطية في ميزانية اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-24T14:30:52+0000
لأول مرة.. تضمين مستحقات الشركات النفطية في ميزانية اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأحد، أن مشروع ميزانية الاقليم للعام الحالي ستضم المستحقات المالية لشركات النفط وصرفيات الاستخراج والتصدير والبيع الخاص بوزارة  الثروات الطبيعية.

وجاء في بيان لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، انه استنادا لقرار مجلس وزراء إقليم كوردستان، بهدف إعداد صياغة مشروع قانون ميزانية إقليم كوردستان عام 2021 وفي إطار خطة وزارة المالية والاقتصاد بهذا الصدد ستقوم الوزارة بعقد عدد من الاجتماعات مع جميع الوزارات. 

واضاف ان باكورة هذه الاجتماعات هو اجتماع مع وزارة الثروات الطبيعية،  حيث تم الاجتماع صباح اليوم الأحد في ديوان وزارة المالية والاقتصاد بإشراف الوزير آوات شيخ جناب.

واوضح البيان ان ميزانية اقليم كوردستان ستكون ميزانية شاملة وجميع الوزارات والهيئات سيكون لها إيرادات وصرفيات والقروض عامة وعجز في إطار مشروع الميزانية، مبينا انه في هذا الاطار ولاول مرة في اقليم كوردستان ستضم الميزانية ايرادات وصرفيات (المستحقات المالية لشركات النفط وصرفيات الاستخراج والتصدير وبيع النفط) الخاص بوزارة الثروات الطبيعية.

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