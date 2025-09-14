لأول مرة بكوردستان والعراق.. جسر عبور للمشاة ولذوي الاحتياجات الخاصة

شفق نيوز- أربيل

أعلنت محافظة أربيل، يوم الأحد، عن البدء بمشروع إنشاء أول جسر دائري مخصص لعبور المشاة على الطريق الرابط بين أربيل وكركوك، في خطوة هي الأولى من نوعها بإقليم كوردستان والعراق.

وقالت ديلان عبد الله، مديرة هندسة المرور في الإقليم، لوكالة شفق نيوز: "الجسر سيكون بطول 60 متراً، مع ممرات يبلغ عرض كل منها 6.5 متر وارتفاع يقارب 6 أمتار".

وأضافت "يتميز الجسر بتصميم دائري حديث يضم ممرين منفصلين، أحدهما للمشاة والآخر مجهز خصيصاً لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من العبور بسهولة وأمان".

وتابعت أن "المشروع خُصص له مبلغ 400 مليون دينار، على أن تتولى شركة محلية إنجازه خلال ستة أشهر، تحت إشراف وزارة الداخلية ومتابعة المرور العام في كوردستان".