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لأول مرة بكوردستان .. رئاسة الإقليم تتحرك لتشريع قانون منح "الأوسمة والميداليات"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-10T10:35:08+0000
لأول مرة بكوردستان .. رئاسة الإقليم تتحرك لتشريع قانون منح "الأوسمة والميداليات"

شفق نيوز/ بحث رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي الحريري يوم الخميس مع اللجان المعنية في برلمان كوردستان تشريع قانون منح "الأوسمة والميداليات" التقديرية للمناضلين والمضحين.

وذكر الحريري في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع، أنه جرى حوار ودي للتباحث حول مشروع قانون منح الأوسمة والميداليات من قبل رئيس إقليم كوردستان، مبينا أن منح الأوسمة من المواد القانونية المتعلقة برئاسة الاقليم والتي لم يتم تنفيذها لغاية الآن.

وأوضح "كان لدينا حوار ثر داخل البرلمان حول القانون وكانت هناك ملاحظات وآراء ايجابية من قبل أعضاء البرلمان بهذا الصدد"، مردفا بالقول "قريبا سنرفع مشروع القانون إلى البرلمان للمصادقة عليه".

كما أشار الحريري إلى أن بعد المصادقة على القانون يمكننا أن نمح الأوسمة للمناضلين من قوات البيشمركة ولأولئك المضحين من أبناء شعبنا، وهذه ستكون المرة الأول التي يقوم بها الإقليم بمثل هكذا أمر".

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