لأول مرة بتاريخه.. نائبة "منقبة" في برلمان كوردستان

شفق نيوز/ أدت النائبة عن الحركة الإسلامية الكوردستانية، ليلى علي، يوم الأربعاء، اليمين الدستورية في برلمان إقليم كوردستان، وهي أول امرأة "منقبة" تصبح نائبة.

جاء ذلك خلال جلسة لبرلمان الإقليم، تابعتها وكالة شفق نيوز، خُصصت لأداء اليمين الدستورية للنواب الجدد الذين حلوا محل النواب السبعة عن الاتحاد الإسلامي الكوردستاني المستقيلين.

وتُعد ليلى علي أول امرأة "منقبة" تُصبح نائبة في برلمان إقليم كوردستان منذ تأسيسه، وقد حلّت بديلة عن النائبة سرچنار أحمد التي استقالت من البرلمان.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت الحركة الإسلامية الكوردستانية، عن أداء مرشحيها اليمين الدستورية كأعضاء في برلمان إقليم كوردستان.

وقال النائب السابق في برلمان الإقليم عن الحركة الإسلامية، آري عبد اللطيف، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، انه "بعد عدة ساعات من الاجتماعات، قررت قيادة الحركة الإسلامية أخيراً ملء المقاعد الخمسة الشاغرة في برلمان كوردستان".

وكان ممثلو الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في برلمان كوردستان قد أعلنوا استقالتهم منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بسبب نهاية مدة البرلمان القانونية، علما ان برلمان الاقليم مدد دورته التشريعية لعام آخر لحين الاتفاق على اجراء انتخابات برلمان الاقليم.