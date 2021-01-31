لأول مرة .. امرأة تشغل منصب نائب رئيس حكومة السليمانية المحلية

شفق نيوز/ تسلمت ليلى عمر عن الاتحاد الوطني الكوردستاني وفي مراسم جرت اليوم الاحد منصب نائب رئيس الحكومة المحلية في محافظة السليمانية.

وجرت المراسم في مبنى الحكومة المحلية وحضرها جتو صالح وكيل وزير داخلية الاقليم، والمحافظ هفال ابو بكر، وآزاد حمه أمين رئيس مجلس المحافظة، وعدد من اعضاء المجلس.

ورحب ابوبكر خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، بتولي عمر المنصب قائلا انها اول امرأة تغشل منصب نائب محافظة السليمانية.

من جانبها اعربت عمر عن شكرها لأعضاء مجلس المحافظة الذين رشحوها لهذا المنصب، مضيفة انها ستعمل في خدمة المحافظة.

وكان عمر قلادزيي عن حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني يشغل منصب نائب المحافظ قبل ان يتم ترشيح ليلى عمر للمنصب نفسه ومحنها الثقة من قبل مجلس المحافظة.