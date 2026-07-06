لأول مرة.. امرأة تتولى إدارة الجنسية في السليمانية ضمن تغييرات شملت قيادة الشرطة (صور)

شفق نيوز- السليمانية

شهدت محافظة السليمانية، يوم الاثنين، مراسم تسلم وتسليم منصبي مدير شرطة المحافظة ومدير مديرية الجنسية والأحوال المدنية، بحضور ممثل نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، وعدد من القادة الأمنيين والمسؤولين الحكوميين، فيما حضر مراسم التنصيب مراسل وكالة شفق نيوز.

وجرت المراسم تنفيذاً لأوامر إدارية صادرة عن المديرية العامة للجنسية في إقليم كوردستان، استناداً إلى قرارات وزارة الداخلية، والتي تضمنت إجراء تغييرات في عدد من المناصب الأمنية والإدارية في محافظة السليمانية.

وخلال المراسم، باشر العميد هيمن كمال مهامه مديراً لشرطة محافظة السليمانية بالوكالة لمدة ستة أشهر، بعد إعفائه من منصب مدير مديرية الجنسية والأحوال المدنية، وذلك خلفاً للعميد الدكتور آرام محمد الذي أُحيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية.

كما تسلمت العميد زولفان غريب، مهامها مديراً لمديرية الجنسية والأحوال المدنية في السليمانية بالوكالة لمدة ستة أشهر، خلفاً للعميد هيمن كمال، وذلك ضمن مراسم رسمية شهدت عملية تسليم واستلام المسؤوليات بين الجانبين.

وتُعد زولفان غريب، من الشخصيات الأمنية المعروفة في إقليم كوردستان، كما تُعرف بنشاطها الثقافي واهتمامها بقضايا المرأة، إذ تُعتبر من الكاتبات البارزات والمدافعات عن حقوق النساء، ولها إسهامات في معالجة القضايا الاجتماعية من خلال كتاباتها وأنشطتها.

وتأتي هذه التغييرات في إطار حركة إدارية أقرتها وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان لإعادة تنظيم عدد من المواقع القيادية في الأجهزة الأمنية، على أن تدخل القرارات حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدورها.