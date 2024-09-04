لأول مرة .. الموظفون المدنيون في السليمانية يتسلمون رواتبهم وفقا لنظام "حسابي"

شفق نيوز/ بدأت، صباح اليوم الأربعاء، عملية صرف رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في محافظة السليمانية وفقًا لنظام "حسابي" الإلكتروني، وذلك لأول مرة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، بأن الإقبال كان محدودًا في اليوم الأول لأسباب متعددة، أهمها أن نسبة الموظفين الذين تم توطين رواتبهم ضمن برنامج "حسابي" في السليمانية تتراوح بين 30٪ إلى 33٪، مقارنة بنسبة 98٪ في أربيل، وفقًا لمصادر خاصة.

وأشارت المصادر إلى أن توطين رواتب الموظفين في السليمانية تمت في الفترة الأخيرة، مما تطلب وقتًا أطول لإكمال الإجراءات.

و بين مراسل شفق نيوز انه تم تجهيز مراكز الدفع الإلكتروني بعدد من الموظفين الحكوميين لتسهيل عملية الصرف التي تستغرق أقل من 5 دقائق، وهو ما يعد أسرع وأبسط من عملية الصرف التقليدية عبر المصارف.

و أكد مراسل الوكالة ان مراكز الدفع الإلكتروني في السليمانية تعمل من الساعة الـ7 صباحًا وحتى الـ12 ليلاً، مع توفر أكثر من مركز لتسليم الرواتب في مختلف أنحاء المدينة.

يشار الى أن نظام "حسابي" هو نظام دفع إلكتروني تم تطويره من قبل حكومة اقليم كوردستان لتسهيل عملية صرف الرواتب للموظفين الحكوميين والمتقاعدين، حيث يتم توطين الرواتب في حسابات إلكترونية مخصصة لكل موظف.

و يمكن للموظفين تسلم رواتبهم عبر مراكز الدفع الموزعة في مناطق مختلفة من الإقليم، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المصارف، و يهدف النظام إلى تقليل الاعتماد على النقد وتحسين كفاءة وأمان عمليات الصرف.