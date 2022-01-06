لأول مرة.. الكهرباء تصل الى قرية كوردستانية ( صور)

شفق نيوز/ أعلنت إدارة ناحية بنگرد، اليوم الخميس، عن إيصال الكهرباء إلى إحدى القرى النائية في الناحية بهدف تحسين الخدمات وأحوال مواطنيها.

وقالت إدارة ناحية بنگرد التابعة لقضاء دوكان في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه بجهد مميز من قبل شعبة كهرباء بنكرد وبالتعاون مع مديرية توزيع كهرباء السليمانية استطعنا إيصال الطاقة الكهربائية لمواطني قرية ( تومار) الواقعة غرب الناحية.

وأضاف البيان أن الاستعداد لإيصال الكهرباء لقرية تمار كان منذ العام 2013، لكن بسبب الازمة المالية والحرب على داعش تأخر إيصال الكهرباء لأهالي القرية.

وأكد البيان أن هذه القرية ومنذ تاسيسها وحتى اليوم لم يصلها التيار الكهربائي بسبب بعدها من مركز الناحية و طبيعتها الجغرافية الوعرة.