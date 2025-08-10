لأول مرة.. السليمانية تفرض غرامة على هدر المياه

شفق نيوز- السليمانية

أعلن مدير دائرة مياه السليمانية، بختيار طاهر، يوم الأحد، عن فرض غرامات على من يهدر المياه، في خطوة تتزامن مع أزمة مياه خانقة تمر بها المحافظة.

وقال طاهر، لوكالة شفق نيوز، إن "المياه تعد ثروة وطنية، ويجب عدم هدرها سواء كانت مياه الشرب أو المياه الجوفية".

وأضاف أن "أي شخص يقوم بهدر المياه عبر غسل المركبات أمام المنازل أو غيرها، سيتم فرض غرامة مالية عليه تبدأ من 50 ألف دينار".

وتابع أن "من يرفض دفع الغرامة سيتم تحويل المبلغ المستحق إلى حساب ديونه في فاتورة المياه الشهرية".

وتشهد محافظة السليمانية، أزمة مياه، حيث تراجع التجهيز بالمياه إلى مرة كل 5 أيام، بعد أن كان سابقا مرة كل 3 أيام، وسط جفاف أغلب الآبار الموجودة في المنازل.