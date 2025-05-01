لأول مرة.. السليمانية تستضيف مؤتمر سرطان الثدي بمشاركة دولية (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في السليمانية، يوم الخميس، أعمال المؤتمر الأول لأمراض سرطان الثدي، بمشاركة واسعة من أطباء وخبراء من داخل العراق وخارجه، وسط إشادة بالمستوى العلمي والتنظيمي للحدث الذي يعد الأول من نوعه في المحافظة.

وقال مدير مستشفى هيو للأمراض السرطانية بالسليمانية، الدكتور إياد نقشبندي، خلال المؤتمر بحضور، مراسل وكالة شفق نيوز إن "هذا المؤتمر يُعد من أكبر المؤتمرات العلمية في العالم بشأن سرطان الثدي، ويُعقد سنويًا في الولايات المتحدة بمشاركة أطباء من مختلف دول العالم، وهذه هي المرة الأولى التي يُنظَّم فيها في محافظة السليمانية بعد أن أُقيم سابقًا مرتين في محافظتين أخريين في إقليم كوردستان".

وبيّن نقشبندي أن "سرطان الثدي يُعد من الأمراض السرطانية المهمة، وقد مثّل خلال عام 2024 نحو 20% من مجمل الإصابات السرطانية المسجلة في السليمانية، والتي بلغت قرابة 3 آلاف إصابة".

وأضاف أن "المؤتمر يناقش أحدث طرق التشخيص والعلاج، ويهدف إلى تحديث وتوحيد البروتوكولات العلاجية المتبعة، بالتعاون مع نخبة من الأطباء والباحثين المختصين".

وأشار نقشبندي إلى أن مركز السليمانية لمعالجة الأمراض السرطانية يستخدم أحدث أنواع الأدوية المتوفرة عالميًا، ويتابع عن كثب كل جديد في عالم علاج السرطان وتشخيصه"، مؤكداً أن "سرطان الثدي ورغم انتشاره الواسع، فإن التطورات العلمية الحديثة سهلت طرق علاجه ورفعت نسب الشفاء، حتى في بعض الحالات المتقدمة من الإصابة".

ويستمر المؤتمر لمدة يومين، وسط آمال بأن يسهم في تعزيز الوعي الطبي، وتطوير إمكانيات التشخيص والعلاج لمرض سرطان الثدي في العراق، وجعل السليمانية محطة علمية رائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة.