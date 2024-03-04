لأول مرة.. السليمانية تحتفل بتخرج 1800 حامل شهادة عليا (صور)

شفق نيوز/ احتفلت جامعة السليمانية، يوم الاثنين، وللمرة الأولى بتخريج طلبتها من حملة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه لأعوام 2019\2020 و 2020\2021 و2022/ 2023، لأكثر من 20 كلية شارك فيها نحو 600 خريج.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن فعاليات الحفل، بدأت بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان ورئيس جامعة السليمانية، وبدخول موكب من الخريجين، ومن ثم موكب الهيئة الأكاديمية وضيوف الشرف، وبعدها كان هناك حفلا موسيقيا.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي آرام حمه مينا خلال كلمة له، إنه "سعيد جداً بتخرج نحو 1800 طالب وطالبة يحملون شهادات عليا ويتم الاحتفال بهم لأول مرة في جامعة السليمانية".

وأضاف ان "تخريج جيل قادر على أخذ زمام دوره في بناء البلد وخدمة العملية التعليمية يعد أحد الاهداف الأساسية التي تسعى لتحقيقها المؤسسة الاكاديمية، وانه مع وجود نخبة متميزة من الملاكات العلمية والموارد العلمية والبحثية المتقدمة سيكون تحقق ذلك الهدف سهلاً، مباركاً للخريجين ما تحصلوا عليه من درجات علمية، وذويهم لدورهم في دعمهم والوقوف معهم في رحلة العلم".