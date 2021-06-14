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لأول مرة.. ضبط أكثر من 200 كلغم من المخدرات في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-14T16:08:44+0000
لأول مرة.. ضبط أكثر من 200 كلغم من المخدرات في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة للاسايش في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، يوم الاثنين، اعتقال عصابة تتاجر بالمواد المخدرة، مشيرة الى انها ضبطت كمية كبيرة غير مسبوقة من المخدرات.

ونشرت المديرية مقطعا مصورا، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، اظهر اعترافات مجموعة تتاجر بالمواد المخدرة، ووفقا للمعلومات الواردة في المقطع فان آسايش السليمانية وفي عمليتين منفصلتين اعتقلت متهمين اثنين، احدهما يدعى (م ح ح) وهو من اهالي محافظة دهوك ويبلغ من العمر 43 عاما، مهنته نقل المواد الاحتياطية منذ 11 عاما، والمتهم الثاني يدعى (ع ح ع) وهو ايضا من اهالي محافظة دهوك ويبلغ من العمر 37 عاما ومهنته مدرس.

واشارت المعلومات الواردة في المقطع الى ان الاسايش ضبطت 207 كيلوغرامات من مادتي الهيروين والترياك، لافتة الى انها المرة الاولي التي يتم فيها ضبط كمية كبيرة بهذا الحجم من المواد المخدرة في اقليم كوردستان.

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