لأول مرة..  اربيل تخطط شوارعها بعيدا عن الشركات الاجنبية (صور)

شفق نيوز/ اعلنت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، انتهاء المرحلة من تخطيط شوارع المدينة في حملة هي الأولى من نوعها بإمكانيات محلية دون الاستعانة بالشركات الاجنبية.

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها "ولأول مرة تمكنت من صبغ الشوارع وتخطيطها في مدينة اربيل بإمكانيات محلية".

واضاف البيان، انه "تم استخدام الصبغ الحراري في تخطيط الشوارع وكانت النتائج بجودة عالية".

ودأبت محافظة اربيل خلال السنوات الماضية، على الاستعانة بعدد من الشركات الأجنبية لإنجاز مشاريع صبغ وتخطيط الشوارع على الطرق الرئيسية وخاصة الشركات التركية والايرانية .