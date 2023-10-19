لأول مرة في اربيل.. افتتاح معهد مهني التدريس فيه باللغة الانجليزية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن افتتاح معهد مهني الدراسة فيه خمس سنوات باللغة الانجليزية، ولفتت إلى أن فتح المعهد خطوة اخرى لحكومة الاقليم لتنمية القطاع التربوي والدراسة المهنية في كوردستان.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مراسم جرت اليوم الخميس، بحضور وزير التربية الآن حمه سعيد صالح ومحافظ أربيل اميد خوشناو والمستشارين والمديرين العامين للتربية في الوزارة وعدد آخر من المسؤولين التربويين والمدرسين، لافتتاح معهد مهني في اربيل تكون الدراسة فيه باللغة الانجليزية، مبيناً ان وزير التربية ومحافظ اربيل قاما بتفقد جميع الأقسام وقاعات الدرس في المعهد.

وأضاف البيان أن وزير التربية قال في كلمة له بالمناسبة أن افتتاح هذا المعهد يأتي ضمن خطوات حكومة الاقليم بهدف تنمية الخطط الخاصة بالقطاع التربوي والدراسة المهنية في كوردستان من اجل ان تتبعها خطوات افضل افتتاح معاهد مشابهة في المحافظات الاخرى في الاقليم.

ونوه البيان الى انه جرت خلال المراسم توقيع مذكرتي تفاهم مشترك بين وزارة التربية ومعهد CIS وجامعة Collins College، مضيفا أنه تمت في ختام المراسم تكريم ممثلي المعهدين المذكورين من قبل وزير التربية.