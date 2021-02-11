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لإنعاش الحياة البرية.. إطلاق دببة في جبال كوردستان (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-11T14:07:34+0000
لإنعاش الحياة البرية.. إطلاق دببة في جبال كوردستان (صور)

شفق نيوز/ أطلقت منظمة التعاون الكوردي الامريكي، اليوم الخميس، دببة في أحد جبال إقليم كوردستان بهدف حمايتها من الانقراض.

وقال رئيس المنظمة بلند بريفكاني، لوكالة شفق نيوز، إن "مراسم جرت اليوم لإطلاق سراح ستة دببة برية في جبل كارة في قضاء العمادية بمحافظة دهوك"، مبيناً أن "الدببة جلبت من مناطق بجنوبي العراق من خلال شراء عدد منها بأسعار رمزية، وعدد اخر سلمها لنا اصحابها بدون مقابل".

 وتأتي هذه الخطوة، بحسب بريفكاني، "حفاظاً على اصناف الدببة وحمايتها من الانقراض واعادة الحياة الطبيعة في مناطق جبل كارة"، لافتاً إلى "حضور مراسم اطلاق الدببة في الجبل عدد من الناشطين في حماية البيئة ومواطنين من السائحين واهالي المنطقة".

ويعد هذا ثالث مشروع لهذه المنظمة في اطلاق سراح الدببة في البرية، بعد إطلاق ستة دببة في محمية هلكورد سكران باربيل واثنان في جبل كاره خلال السنوات السابقة.

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