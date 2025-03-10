لإنصاف المزارعين الكورد.. تشكيل مجلس جديد لمتابعة تنفيذ قانون الأراضي

شفق نيوز/ شكلت الهيئة الخاصة بالمناطق الكوردستانية، يوم الاثنين، مجلس مزارعي كوردستان، في خطوة تهدف إلى التنسيق والتوعية بشأن آخر المستجدات في المناطق الواقعة خارج إدارة الإقليم.

وقال فهمي بورهان، رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "لقد تم إقرار قانون استعادة الأراضي المصادرة من قبل البرلمان العراقي، ويجري العمل على إعداد التوجيهات اللازمة لتنفيذه، وبمجرد تفعيل هذا القانون، يجب حل جميع المشاكل المتعلقة بتلك الأراضي، لأن العقلية التي تسببت بمشاكل للمزارعين الكورد اليوم، هي ذاتها التي عرقلت تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي".

وأضاف بورهان، "من أجل تعزيز التنسيق مع الهيئة الخاصة بالمناطق الكوردستانية وتسريع الاستجابة لمشاكل المزارعين، سيتم تشكيل مجلس مزارعي كوردستان ليكون حلقة وصل بين المزارعين في تلك المناطق والهيئة والحكومة العراقية".

واجتمع اليوم عدد من المزارعين الكورد، كممثلين عن المناطق الكوردستانية، مع رئيس الهيئة الخاصة بالمناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم، لبحث هذا الملف.

وصوت مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني/يناير الماضي، على ثلاثة قوانين "جدلية" بينها قانون إعادة العقارات لأصحابها.