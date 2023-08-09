الأمن في إقليم كوردستان يضبط 4 كغم من مادة الـTNT شديدة الإنفجار بحوزة تجار أسلحة (صور)

شفق نيوز/ ألقت مديرية أمن منطقة "شهرزور" في إقليم كوردستان القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم 4 كيلوغرامات من مادة "تي إن تي" شديدة الأنفجار، وأنواع مختلفة من الأسلحة والمتفجرات غير المرخصة وغير القانونية.

وذكرت المديرية في بيان اليوم الأربعاء، أنه بعد أن قامت قوات الأمن (الآسايش) بإجراء التحريات والحصول على المعلومات، اعتقلت ثلاثة من المتهمين في محافظة حلبجة بتاريخ 7 تموز/يوليو 2023، بقرار من قاضي التحقيق.

ووفقا للبيان فإنه بعد القبض على المتهمين بأسماء ( س، م، م ) و ( ڕ، م، ع ) و( ج، ك، ع )، تم تفتيش منازل ومحال عمل المتهمين بقرار من قاضي التحقيق، ليتم ضبط 4 كغم من مادة الـ(تي إن تي)، و53 قطعة سلاح متوسط المدى، وأسلحة صيد، و10 قنابل يدوية، وحوالي 2000 رصاصة مختلفة، و4 منظارات أسلحة.

وتابع البيان أنه "في الوقت الحالي ، تم توقيف على المتهمين الأربعة بموجب المادة 15 أسلحة"، مؤكدا أن القوات الأمنية تواصل التحقيق معهم.