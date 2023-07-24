آل مكتوم يهديها مجموعة خيول.. أصغر فارسة كوردية عراقية تثير تعاطفاً دولياً (فيديو)

شفق نيوز/ أثارت الفارسة الطفلة الكوردية لانيا فاخر تعاطفاً دولياً بعد أن ظهرت في مقطع فيديو وهي تبكي بحرقة على فرسها الذي نفق جراء المرض، ما دفع بنائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإهداء مجموعة خيول.

#محمد_بن_راشد يهدي #لانيا_فاخر أصغر فارسة في العراق، والتي تبلغ من العمر 8 سنوات، مجموعة خيول .. بعد موت فرسها وصديقها الوحيد "جسنو" وظهورها في فيديو وهي تبكي بحرقة شديدة عليه، ووجّه سموّه أيضا بدعمها لإنشاء مركز تدريبي خاص بها #وام https://t.co/a1wTLQua7s pic.twitter.com/0jaeocjUm2 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 24, 2023

ووجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أيضا بدعم الطفلة لإنشاء مركز تدريبي خاص بها.

وكانت الفارسة الصغيرة لانيا، البالغة من العمر 8 سنوات قد فقدت فرسها وصديقها الوحيد "جسنو" وأثارت حالة من التعاطف والتفاعل معها على منصات التواصل الاجتماعي.

وتصنف فاخر، كأصغر فارسة في إقليم كوردستان فهي من مواليد 2015، وظهرت في مقطع فيديو وهي تبكي بحرقة شديدة على موت حصانها والذي أهداها إياه والدها منذ كانت في سن الخامسة.

وقالت الفارسة الصغيرة إن حصانها الوحيد كان مريضاً في الفترة الأخيرة، وحاولت قدر المستطاع مساعدته والدخول لإطعامه ورعايته بالرغم من أن طبيبه كان يوصيها بعدم الاقتراب منه.

ورغم خسارتها لأغلى صديق لديها، إلّا أنها لن تنساه وهي ما تزال تذهب إلى قبره حاملةً التفاح والسكر.

وتحلم فاخر بأن يكون لها مكان خاص لتعليم شباب وبنات كوردستان الفروسيّة.

وقد عبرت مختلف تعليقات رواد المنصات الاجتماعية، عن حجم التأثر والتعاطف الواسعين مع الطفلة.