لإكمال "الماجستير" و"الدكتوراه".. زمالات دراسية لأهالي وموظفي إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، يوم الجمعة، توفر زمالات دراسية للحصول على شهادتي "الماجستير" و"الدكتوراه" للعام الدراسي الحالي، داعية المدرسين والموظفين والمواطنين في اقليم كوردستان للتقديم عليها.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أي شخص تتوافر فيه عدد من الشروط المحددة ولديه الرغبة للدراسة مع الأخذ بعين الاعتبار عدد من الملاحظات ان يقدم طلبا لغاية 20 شباط الجاري الى مصدر الزمالات على الرابط الآتي: https//www.turkiyeburslari.gov.re/

وأضاف البيان، أن "الوزارة تقوم فقط بالتزكية لبرنامج الشهادتين الماجستير والدكتوراه فقط"، موضحاً أن "المتقدم للحصول على شهادة الماجستير يتوجب ان يكون من مواطني اقليم كوردستان، وألّا يقل معدله في شهادة البكالوريوس عن 65٪، ويكون مجال الدراسة في الماجستير مشابها لمجاله في البكالوريوس".

ولفتت الوزارة في بيانها، إلى أن "في حال كان المتقدم متعينا فعليه الحصول على اجازة دراسية من الوزارة التي يعمل فيها أي انه سيتقاضى الراتب الإسمي والمخصصات فقط"، مبينة أن "المرشح المقبول سيتم دعمه ماليا من قبل الدولة التركية".

ونوهت وزارة التعليم الكوردستانية، إلى أن "التقديم يكون بشكل مباشر عن طريق الموقع الالكتروني للزمالة، وأن الوزارة ليس لديها اية ملفات للعمل عليها لذلك يتوجب عدم مراجعة الوزارة لغاية صدور نتائج الزمالة"، مشيرة إلى أن "المرشح المقبول يتوجب ان يملأ استمارة الكترونية في الوزارة عن طريق الرابط الاتي: https://schoolafship.digital.gov.krd

وتابعت: "بالنسبة للحصول على زمالة الدكتوراه يتوجب ان يكون المتقدم من مواطني اقليم كوردستان واذا كان موظفا او مدرسا في مؤسسات الاقليم يجب ان يكون قد اتم عامين في الخدمة بعد الحصول على اخر شهادة"، مشيرة إلى أن "المتخرجين من برنامج التمكين يجب ان يكون المتقدم قد امضى خدمة لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على آخر شهادة".

وشددت الوزارة أيضاً، على ضرورة "ألّا يقل معدل نجاحه في الماجستير عن 70٪ ويكون مجال الشهادة هو نفس مجال شهادة الماجستير"، منوهة إلى أن "المرشح الناجح سيتلقى دعماً مالياً من الدولة التركية".

وذكرت أن "لكون التقديم يكون بشكل مباشر عن طريق الموقع الالكتروني للزمالة فان الوزارة ليس لديها اية ملفات للعمل عليها لذلك يتوجب عدم مراجعة الوزارة لغاية صدور نتائج الزمالة"، لافتة إلى أن "المرشح المقبول يتوجب ان يملأ استمارة الكترونية في الوزارة عن طريق الرابط الاتي: https://schoolafship.digital.gov.krd