لإعادة الغطاء الأخضر.. مواطن يبادر بزراعة سبعة الاف شجرة بلوط في قضاء عقرة

شفق نيوز/ بادر مواطن من اهالي قضاء عقرة بمحافظة دهوك، يوم الثلاثاء، بزراعة سبعة آلاف شجرة بلوط للإسهام بالحفاظ على البيئة وإعادة الغطاء الأخضر الذي كانت تمتاز به المحافظة وعموم اراضي اقليم كوردستان.

وقال المواطن اسود باشقالي لوكالة شفق نيوز، إنها مبادرة تطوعية من قبله للحفاظ على البيئة، وقد شارك في الحملة قائممقام قضاء عقرة مازن محمد سعيد، ومدراء المؤسسات الحكومية، كدعم معنوي من قبلهم للحفاظ على البيئة.

واضاف انه قبل ايام نشر تعميما على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يعلن فيه موعد انطلاق الحملة، وكانت هناك استجابة كبيرة من قبل الجهات الحكومية والمواطنين.

وبين باشقالي انه قام بجمع ثمار البلوط بنفسه من الجبال لاعادة زراعتها مرة اخرى في المناطق التي تعرضت لقطع الاشجار وايضا التلال الواقعة بأطراف مركز مدينة عقرة لدعم البيئة.