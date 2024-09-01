آل صادق يشكر مسرور بارزاني على حسن استقبال الزوار الايرانيين في الاربعينية

شفق نيوز/ اعرب السفير الايراني لدى العراق محمد كاظم ال صادق، اليوم الاحد، عن شكره لرئيس حكومة اقليم كوردستان على استقبال الزوّار الايرانيين الذين توجهوا الى كربلاء عن طريق الإقليم لاحياء مراسم زيارة الاربعين.

وأفادت وكالة مهر الايرانية للأنباء وتابعتها وكالة شفق نيوز، بأن المكتب الإعلامي للسفارة الإيرانية في العراق، أعلن في بيان، أن "السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء إقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني، وشكره على استقبال زوار اربعين الامام الحسين (عليه السلام) في كوردستان العراق".

واشار البيان الى ان "السفير الإيراني اكد في الاتصال الهاتفي أن الزوار الإيرانيين عبروا عن سعادتهم بتعاون سلطات كوردستان والخدمات التي تلقوها في المنطقة".

وتابع البيان ان "مسرور بارزاني من جهته اعتبر خدمة زوار الامام الحسين (عليه السلام) واجباً مباركاً، معرباً عن أمله في أن يتمكنوا من تقديم المزيد من الخدمات للزوار في السنوات المقبلة".