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لأسباب مجهولة.. مستشفى بالسليمانية يؤشر تزايداً بـ"الإسهال المعوي" لدى الأطفال

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-06T07:43:14+0000
لأسباب مجهولة.. مستشفى بالسليمانية يؤشر تزايداً بـ"الإسهال المعوي" لدى الأطفال

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مستشفى قلعة دزه التعليمي في قضاء بشدر بمحافظة السليمانية، اليوم الأحد، عن تزايد حالات الإصابة بأمراض الإسهال وارتفاع درجات الحرارة لدى الأطفال.

وقالت المستشفى في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "خلال أيام السنة الماضية تم تسجيل أكثر من 900 حالة إصابة بالإسهال المعوي و ارتفاع درجات الحرارة لدى الأطفال و بواقع 150 حالة يومية راجعت مستشفى قلعة دزه التعليمي".

واضافت ان "جميع الحالات من الأطفال وهي تعد ظاهرة غريبة ولم ترد هكذا حالات وبهذا الحجم منذ سنين".

وأشارت المستشفى؛ الى أن "الأجهزة المختصة قامت بإجراء الفحوصات العلمية والطبية على مياه الشرب في قلادزي وتحليل نوعيات من الطعام لعينات مصابة لكن لم يتضح أي سبب لتلك الإصابات".

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